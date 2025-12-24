快訊／禾浩辰求婚成功！低調交往吳品潔2年「超大鑽戒套牢」牽手閃炸

記者趙浩雲／台北報導

男星禾浩辰宣布向女友吳品潔求婚成功。（圖／翻攝自臉書）

演藝圈再傳喜訊！男星禾浩辰宣布向女友吳品潔求婚成功，低調卻甜蜜，只有在重要節日偶爾放閃，交往兩年傳出甜蜜好消息，今（24）日在平安夜發文表示「She said yes」，正式宣告即將步入人生下一階段。

禾浩辰在2023年8月公開認愛吳品潔，兩人交往至今已超過兩年，感情穩定低調。此次求婚畫面曝光後，也讓不少粉絲直呼又驚又喜，紛紛獻上祝福。

禾浩辰套牢吳品潔，求婚成功。（圖／翻攝自臉書）

從公開戀情到求婚成功，禾浩辰與吳品潔一路以來鮮少高調放閃，選在平安夜的重要時刻公布喜訊，讓粉絲又驚又喜。隨著求婚成功消息傳出，兩人何時舉辦婚禮、後續規劃也成為外界關注焦點。

