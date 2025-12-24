快訊／禾浩辰求婚成功！ 吳品潔點頭喊「YES」

禾浩辰向吳品潔求婚。（圖／翻攝自Instagram／hungbruce）

藝人禾浩辰於2023年8月認愛吳品潔，沒想到時隔2年多，他今（24）日中午驚喜宣布求婚成功，甜蜜喊：「SHE SAID YES」，同時曝光下跪的甜蜜同框照，更透露自己把戒指盒藏在襪子裡，讓大批粉絲瞬間湧入留言區給予祝福。

禾浩辰於2023年親口承認，與吳品潔因合作電視劇《你有念大學嗎？》相識進而相戀，交往僅僅約2個月就選擇大方公開認愛。雖然《你有念大學嗎？》是2019年的作品，但當時禾浩辰與劇組一直保持聯絡，直到吳品潔向禾浩辰打聽潛水教練，兩人才開始有更深的交集；彼此頻繁聊天後，漸漸讓兩人動心。

