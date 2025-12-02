快訊／私約二嫂衍生3兄弟鬥毆 聯盟、攻城獅出手：高國豪即起停賽

TPBL宣布高國豪即起停賽。（翻攝高國豪IG）

TPBL新竹攻城獅明星球員高國豪，去年因「私約二嫂」事件躍上新聞版面，近日又被爆去年底因此糾紛衍生出在某餐廳3兄弟互毆事件。對此，TPBL宣布，高國豪即日起處以停賽處分，直到事件司法程序有宣判結果為止。

另有關此事件，此事件已進入司法程序。新竹攻城獅也宣布高國豪即日起禁賽並暫停參與球隊活動，直至聯盟裁決公布。球團將依照司法判決結果進行後續懲處討論。此外，球團將配合並尊重聯盟紀律委員會後續所作之任何決議。

攻城獅說，關於外界再度提及之「私約兄嫂」內容，該事件為當事雙方婚前之私人事務，其後續描述若有與事實不符之不實指控，球團將支持高國豪依法維護自身權益。

至於2024年底的當街衝突事件，球團指雖高國豪出於保護家人之意圖，但行為本身仍需負起相關法律責任，並接受後續球隊與聯盟之懲處。

TPBL聲明如下：

本聯盟針對新竹御嵿攻城獅球員高國豪，近期因場外私人糾紛並引發公共爭議事件進行審議。

依據《賽務規章》第五章「行為規範與懲處」之第一條第三點，決議如下：

新竹御嵿攻城獅球員高國豪，即日起處以停賽處分，直至此次事件司法程序有宣判結果為止。

聯盟收到判決結果後，將召開紀律委員會，議決最終懲處結果。

聯盟強調，職業球員身為公眾人物，更應注重自身情緒管理與社會責任，並應維護職業運動員形象。

