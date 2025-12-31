快訊／科技巨頭狂掃輝達2百萬顆H200晶片 黃仁勳急CALL台積電緊急擴產?

財經中心／李宜樺報導

市場再傳震撼消息，大陸科技巨頭正對AI晶片展開前所未見的「掃貨行動」。多名產業消息人士指出，大陸主要網路與雲端服務商，已為2026年預訂超過200萬顆輝達H200人工智慧晶片，規模遠超市場預期，但輝達目前可動用庫存僅約70萬顆，供需落差瞬間浮上檯面。

H200訂單爆量 庫存缺口浮現



消息指出，輝達內部已意識到供貨壓力，近期主動與台積電接洽，要求評估緊急擴產的可能性，相關新增產能最快要到2026年第二季才會陸續開出。這也代表，AI晶片戰火不只燒向產品世代，更直接延燒至先進製程產能。

美國鬆綁出口 市場卻更焦慮



美國政府近期釋出允許H200對大陸銷售的訊號，並傳出將對相關出口抽取25%分成，看似為市場開了一扇門，卻也讓全球供應鏈神經更加緊繃。業界私下直言，政策一旦放行，需求恐怕只會「一次爆開」，輝達如何在美國、大陸與其他市場之間分配產能，成為極度棘手的平衡難題。

H200效能翻倍 價格仍被搶



據了解，H200單顆價格約2.7萬美元，八顆模組換算約150萬人民幣，明顯高於過去專供大陸市場的H20。不過，大陸業者評估，H200效能約為H20的六倍，在AI模型訓練與推論效率上差距巨大，「貴，但值得」，成為拍板下單的關鍵理由。

AI軍備競賽 台積電再成關鍵角色



市場點名，這波需求浪潮，將讓台積電先進封裝與高階製程角色更加吃重。在Blackwell與下一代Rubin尚未全面量產前，H200意外成為「過渡期主力」，也讓AI晶片供應是否再度收緊，成為2025年後半到2026年的最大變數之一。

