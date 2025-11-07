快訊／科技業慘澹…美股開盤4大指數、熱門科技股都跌了
財經中心／倪譽瑋報導
美國企業裁員數據惡化，加上AI、科技股估值過高的風險仍在，上個交易日市場情緒似乎以避險為主，4大指數均以下跌作收。科技股方面，傳出美國政府不允許輝達把晶片賣到中國，反而是超微獲准。還有特斯拉通過近1兆美元的長期薪酬計畫等，這幾檔是否能在股市中突破？待觀察。今（7）日美股開盤，4大指數，輝達、超微等熱門科技股均走跌。
民間人力資源顧問公司Challenger, Gray & Christmas在6日發布報告，顯示10月美國企業共15萬3074人，比9月的5萬4000多人高出許多；而10月被裁員者中，科技業就破3萬。美國政府關門，政府官方就業資訊無法公布，以上便成了投資人參考重點。
美國政府不放行達最新Blackwell架構的晶片出口，原先可出口的「降規版」也被中國封殺；超微的「Instinct MI308」則獲政府批准可賣到中國，可謂在中國AI市場率先取得進展。
特斯拉6日舉行年度股東大會，通過了執行長馬斯克的天價薪酬案，他不領現金薪資，而是依約將公司市值提高至8.5兆美元，並在未來10年額外獲取高達1兆美元的特斯拉股票，衝市值可謂艱難挑戰。馬斯克本人也透露，特斯拉也許得興建一座「巨型晶圓廠」，英特爾可能是合作對象。
美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數下跌252.82點或0.54%、標普500指數下跌38.24點或0.57%、那斯達克綜合指數下跌200.29點或0.87%、費城半導體指數下跌112.75點或1.61%。
明星個股方面，輝達（NVDA）下跌3.15美元或1.68%；指標美股蘋果（AAPL）下跌1.75美元或0.65%。另外，特斯拉（TSLA）下跌17.05美元或3.82%、超微（AMD）下跌7.93美元或3.33%
數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主。
