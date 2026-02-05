快訊／科技股大逃殺？美股開盤「AI龍頭」財報好卻狂瀉 台積電ADR也跌

財經中心／倪譽瑋報導

Google財報營收好，但預計未來在AI領域的資本支出極高，似乎引發市場恐慌。（圖／翻攝自Pixabay）

今（5）日美股的科技、人工智慧（AI）題材消息眾多，上個交易日暴跌的超微（AMD）能否在本日翻盤？Alphabet（Google母公司）營收超強，但2026年預計對AI投入的資本支出翻倍，相關廠商博通（Broadcom）股價可留意；還有台積電預計增強日本廠的技術，其在美股的ADR可留意。今日美股開盤，Alphabet一度狂瀉7.76%、台積電ADR也跌了。

本日美股焦點在科技巨頭財報與AI相關題材，上個交易日有超微，營收表現不差但財測失色，狂瀉17.31％收盤。另有Palantir財測優於預期，但客戶成長速度出現明顯降溫，最後回檔下跌；拖累AI題材延伸族群評價回落，本日科技股低迷態勢能否翻紅？值得關注。

另外，重要大廠Alphabet的2025年第四季度財報出爐了，營收達到1138億美元，遠超市場預期1115億美元，其雲端業務也年增近48％表現亮眼。不過，公司2026年預計投入AI領域的資本支出達1750億至1850億美元，除了高於市場預期1195億美元，這筆花費還是2025年的兩倍。

Alphabet的高AI投資，連帶推動上游晶片供應商博通盤前上漲。此外，晶圓代工龍頭台積電的動作也值得留意，今董事長暨總裁魏哲家會見日本首相高市早苗會面時表示，公司正在評估規劃JASM目前在熊本興建中的第二座晶圓廠，未來可望改採3奈米製程技術生產，以因應AI所帶來的強勁需求。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數下跌318.23點或0.64%、標普500指數下跌68.67點或1.00%、那斯達克綜合指數下跌320.10點或1.40%、費城半導體指數下跌96.50點或1.27%。

明星個股方面，輝達（NVDA）下跌1.48美元或0.82%；指標美股蘋果（AAPL）下跌0.23美元或0.08%。另外，超微（AMD）下跌2.80美元或1.40%、Alphabet（GOOG）下跌25.87美元或7.76%、台積電ADR（TSM）下跌5.39美元或1.65%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

