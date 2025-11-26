快訊／科技股奇兵？美股開盤「它」殺出 一度漲贏輝達、Google

財經中心／倪譽瑋報導

伺服器大廠戴爾公布財報，並表示未來公司AI伺服器需求會暴增。（圖／翻攝自維基百科）

科技業巨頭的競爭似乎開打，傳出Google正與Meta洽談2027年起AI晶片長約，恐讓身為AI晶片大廠的輝達面臨壓力；而另一科技廠戴爾（Dell Technologies）也秀出優異財報，相關股價走向值得留意。另外，聯準會（Fed）的降息也是投資人關注重點。今（26）日美股開盤，戴爾暫漲3.73%，漲幅一度超過輝達、Google（Alphabet）。

近日市場傳出，Google正與Meta進行洽談，討論未來在Meta資料中心大量部署Google自行研發的TPU晶片，引發投資人對輝達晶片霸主地位的質疑。輝達則發聲強調，自家技術「領先整個產業一個世代」，無論效能、使用彈性都贏Google。

另外，伺服器大廠戴爾公布第三季度財報，當季營收增長11％創新高，更喊出第四季營收能達到310億至320億美元，遠超市場預期275.9億美元。此外，公司提出，未來AI伺服器需求會暴增，並透露好消息，已和美國能源部（DOE）等簽訂伺服器合作協議。

降息方面，重要經濟數據：美國11月22日當週初請失業金人數今日出爐，預期值為22.5萬人，實際開出人數為21.6萬人，降至4月中以來的最低水平。另外，外媒引述消息人士說法，白宮經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）可能出任下一任聯準會主席，他的立場偏鴿派，讓交易員對降息的期望再提高。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數上漲215.62點或0.46%、標普500指數上漲36.59點或0.54%、那斯達克綜合指數上漲155.95點或0.68%、費城半導體指數上漲115.74點或1.72%。

明星個股方面，輝達（NVDA）上漲4.56美元或2.56%；指標美股蘋果（AAPL）上漲1.44美元或0.52%。另外，Alphabet （GOOGL）下跌1.82美元或0.56%、Meta（META）下跌1.93美元或0.30%、戴爾（DELL）上漲4.70美元或3.73%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主。

