快訊／科技股慘遭血洗！美股四指全線重挫 那指恐創4月以來最差周線

財經中心／程正邦報導

科技股慘遭血洗！美股四大指數盤中全線重挫，那指恐寫4月以來最差周線。（圖／翻攝自YAHOO!股市）

華爾街今日（美東時間7日）盤中信心持續動搖，四大指數開盤即走低，至截稿前仍陷於大幅震盪，科技股再度成為拖累大盤的焦點。投資人對於AI概念股估值過高以及美國企業裁員數據惡化的疑慮加劇，避險情緒持續升溫。

截至台灣時間凌晨2時，美股盤中主要指數跌幅擴大：

道瓊工業指數 暫報下跌約 305.44點，跌幅約 0.75%，跌破重要心理關卡。

那斯達克綜合指數 暫報下跌約 390.23點，跌幅約 1.69%，領跌大盤，恐創4月以來最差單周表現。

標普500指數 暫報下跌約 68.78點，跌幅約 1.02%，面臨連兩周收跌壓力。

費城半導體指數 暫報下跌約 262.91點，跌幅約 3.75%，跌勢最兇猛，AI晶片股集體承壓。

特斯拉、輝達慘遭「七雄」賣壓！盤中跌幅驚人

先前引領大盤上漲的「美股七雄」（Magnificent Seven）今日遭遇強勁賣壓，跌幅明顯，顯示市場對於高估值科技股的修正仍在持續。

特斯拉 (TSLA) 下跌約 4.37%，儘管股東通過執行長馬斯克天價薪酬案（價值近1兆美元長期股票），股價仍重挫，市場對其「衝市值至8.5兆美元」的可行性存疑。

輝達 (NVDA) 下跌約 3.00%，受美國政府收緊對中晶片出口限制的傳聞衝擊，市場擔憂其最新Blackwell架構晶片出口受阻。

超微 (AMD) 下跌約 4.17%，雖然傳出「Instinct MI308」晶片獲准輸中，但整體半導體板塊走弱，超微股價未能倖免於難。

蘋果 (AAPL) 下跌約 0.46%，市場指標股同樣承壓。

裁員人數激增、晶片禁令雙重夾擊

市場情緒的轉向，主要受到兩大負面消息的影響：

1. 企業裁員數據惡化：儘管美國政府官方就業資訊因政府關門而中斷，但民間機構Challenger, Gray & Christmas公布的報告顯示，10月美國企業裁員人數高達153,074人，遠高於9月的5萬多人，其中科技業裁員人數破3萬，凸顯科技產業的營運壓力。

2. 中國市場變數：消息指出，美國政府不允許輝達出口最新Blackwell晶片，甚至原先的「降規版」也被中國封殺，使輝達在中國AI市場面臨嚴峻挑戰。相較之下，超微的AI晶片獲准輸中，有望在中國市場率先取得進展，但仍難以抵銷整體科技股的頹勢。

市場分析師指出，在AI題材動能減弱、經濟數據不確定性升溫，以及長假前夕避險情緒升溫的多重因素下，華爾街傾向於採取謹慎態度。不過，部分分析師仍認為，鑑於企業獲利表現穩健且聯準會（Fed）未來仍有降息預期，市場跌幅應屬短期修正。

