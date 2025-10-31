快訊／科技通訊股報喜帶動美股震盪上行 Amazon、Twilio成焦點

財經中心／程正邦報導

美股漲跌互見！科技、通訊股報喜，帶動美股震盪上行。（圖／翻攝YAHOO!股市）

美股今（10/31）早盤盤面漲跌互見，其中多家大型科技與通訊公司公布強勁財報後跳升，帶動市場整體風險偏好升溫。盤中Amazon 股價強勢反彈10%，提示投資人對雲端與 AI 應用需求回溫的預期。同時，Twilio 公告第三季營收及利潤皆超出華爾街預期，股價跳升近 18%。不過，相較之下，傳統科技硬體、遊戲或通訊設備業者漲勢則較為分化。

Amazon盤中大漲逾10%。（圖／翻攝YAHOO!股市）

Amazon 與 Twilio：強勁數據背後

廣告 廣告

據金融時報報導，Amazon 在雲端運算平台 AWS 部分年增約 20%，並推動整體營收與淨利雙雙超預期。分析師認為，Amazon 雖早已是巨頭，但此次財報顯示其仍具成長動能。

Twilio 則以「通訊平台即服務」（CPaaS）模式高速增長，第三季營收年增約 15%，調整後每股盈餘亦超過分析師預估。儘管公司提示未來仍有再投資壓力，但市場對其技術平台與成長潛力反應熱烈。

Twilio盤中漲幅一度來到18%。（圖／翻攝YAHOO!股市）

指數走勢與盤中結構

至台灣時間1日凌晨1時，道瓊工業指數下跌20.02點或0.04%、標普500指數上漲10.51點或0.15%、那斯達克綜合指數上漲131.51點或0.56%、費城半導體指數下跌15.19點或0.21%。

明星個股方面，輝達（NVDA）上漲0.35美元或0.17%；指標美股蘋果（AAPL）上漲1.10美元或0.41%。另外，亞馬遜（AMZN）上漲23.17美元或10.40%、Meta（META）下跌12.81美元或1.92%。台積電ADR也下跌5.25美元或1.73%。

台積電ADR盤中行情。（圖／翻攝YAHOO!股市）

市場觀察：漲中仍存風險

儘管多家公司財報亮眼，市場仍出現漲跌互見的態勢。因為儘管雲端與 AI 成為成長焦點，但成本與再投資壓力不可忽略。除了強勢公司外，「其餘部位」如企業通訊服務、硬體設備或低毛利產業可能面臨回調壓力。若經濟數據轉弱或利率政策轉向，成長股風險可能被放大。

分析師指出，本周將關注科技巨頭後續財報、央行政策路徑及全球通訊／雲端需求是否可持續。若成長預期被修正，或將影響市場情緒。

更多三立新聞網報導

手殘按錯「零股變一張」！嚇到心臟停拍 半年後... 台積電一鍵爽賺65萬

涉死亡連署！國民黨組發會團滅 林金結籲鄭麗文上任做這事

飢餓地獄！北韓「賣血換米」潮蔓延 400cc鮮血僅能換3公斤米婦昏厥

法院認證！張惇涵「刪預算」言論非誹謗 陳玉珍求償150萬敗訴

