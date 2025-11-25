快訊／程序委員會藍白聯手阻擋！行政院版財劃法遭「暫緩列案」無法付委

記者詹宜庭／台北報導

行政院會20日通過院版《財劃法》修正草案，已送立法院審議，立法院今（25日）中午召開程序委員會，決定是否列入本周五院會議程。會中，民眾黨立委劉書彬提案將行政院版的《財劃法》修訂暫緩列案，經表決，在場共16人、贊成9人、反對7人，提案通過。

行政院會通過政院版的《財劃法》修訂，行政院長卓榮泰向朝野喊話趕快排審政院版；然民眾黨團表示，一定會退回政院版；國民黨團則表態，要等立法院通過的藍白版本的《財劃法》穩定上路後，再來討論政院版。行政院昨日舉行行政立法協調會議，行政院發言人李慧芝說明，政院會持續與22縣市溝通事權部分，讓地方政府強化更多地方自治。

針對《財劃法》相關議題，卓榮泰上午受訪表示，立法院這3次修財劃法，剛好印證「匆匆忙忙」，讓政府要舉債負擔更多的債務，匆匆忙忙的是讓政府破產，更嚴重的是，竟然不允許行政院從從容容地跟地方溝通。上週朝野黨團談妥不處理後續公式的錯誤問題，等待本週行政院跟地方溝通後提出詳細的數字，再來做討論，結果在野黨團撕毀承諾。不過行政院仍然會利用本週，與地方政府再做溝通，希望能夠達到一個最高的共識，達到這個共識後，就會有一個具體的數字出現。

立法院今日中午召開程序委員會，白委劉書彬提案將行政院版的《財劃法》修訂暫緩列案，經表決，在場共16人、贊成9人、反對7人，提案通過。

