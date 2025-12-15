快訊／穩到明年Q1！賺錢別太嗨 國泰點名「4個變數」要小心

財經中心／師瑞德報導

由人工智慧（AI）浪潮所帶來的強勁投資動能，正為台灣經濟發展注入一劑定心丸。根據國泰金控於今（15）日發布的2025年第四季臺灣「經濟氣候暨金融情勢」展望報告，國泰金控與台大產學合作計畫協同主持人徐之強指出，AI 科技投資所帶來的熱潮是關鍵主引擎，預期將帶領台灣經濟一路「穩朗」（景氣穩定） 到 2026年，金融情勢更可能出現難得的「超向寬鬆」局面。

經濟成長預期上修：AI效應不可小覷

徐之強首先表示，團隊已經將2025年台灣經濟成長率的預測值上修至 7.4%（原預測 4.5%），這反映了對經濟後續的樂觀態度。展望2026年，他預期台灣經濟成長率預估值將落在3.0%的水準（原預測為 2.0%），並研判有高達80%的機率落在1.5%至4.5%的區間，顯示對未來成長路徑的信心。

徐之強解釋：「目前來看，全球景氣能夠穩定復甦，尤其台灣企業受惠於AI 成長動能的強勁支出，在數位時代的資本支出非常積極，這直接拉動了我們的整體需求和出口表現。雖然 3.0% 看似穩健，但考量到今年（2025年）的高基期效應，這個數字本身就代表了含金量。」

影響台灣經濟的四大關鍵驅動因素

徐之強詳細解析了影響台灣經濟走勢的四大核心因素，強調未來一年的變數將更為複雜：

1、AI 科技熱潮：AI 趨勢不僅持續領航，更帶動了全球性的投資和台灣企業的出口表現，這是最主要的正面推力。

2、全球供給鏈與貿易：儘管全球景氣有所復甦，但全球貿易仍難脫離供給限制性需求。此外，美國高關稅政策對供應鏈的影響仍持續存在，而中國大陸推動「十五規劃」的具體成果，也將直接影響到台灣企業在當地的投資及房市動向。



3、金融與地緣政治波動：聯準會（Fed）新任主席的立場，將影響美元景氣與通膨的波動。

4、能源供給壓力：台灣的能源供應能否充分因應企業營運需求，是影響企業投資意願和經濟發展的潛在風險。

金融情勢預測：市場樂觀期待資金面寬鬆

在金融市場的觀察上，徐之強團隊判斷，台灣的景氣氣候在今年下半年（2025年 Q4）和明年第一季（2026年 Q1）都將維持在穩定的「朗」（景氣穩定）狀態，出現機率在65%以上。

徐之強特別指出，雖然台灣央行在12月預計會維持利率不變，但由於 Fed 的降息預期與中國結構性改革的推動，研判明年第一季的金融情勢指數（MFCI）有可能落在超向寬鬆」的區間。

「這意味著市場對於資金面的寬鬆抱有高度期待，投資人可能會看到資金流動性更加良好，有利於金融市場的表現，但這也提醒大家，投資決策仍需審慎評估自身風險。」徐之強總結道。

國泰金控報告指出，在AI投資熱潮的強勁帶動下，台灣經濟可望穩定成長。協同主持人徐之強預期，2026年經濟成長率約可站穩3.0%。報告上修2025年成長率至7.4%。隨著全球金融政策寬鬆，明年第一季台灣金融情勢指數有望落在「超向寬鬆」區間。徐之強提醒，應審慎關注能源供給及地緣政治波動等四大變數。（圖／記者師瑞德攝影）

