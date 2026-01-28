快訊／「空拍機投毒」動物集體暴斃！遭影射農場2聲明：將依法主張權利

社會中心／陳慈鈴報導

空拍機投毒事件導致動物集體暴斃，令人憤慨。（圖／翻攝畫面）

宜蘭冬山鄉一處休閒園區於2023年間發生動物集體中毒死亡案件，包括侏儒山羊、梅花鹿、羊駝等動物全遭殃，因食用遭空拍機投下的有毒苜蓿粒暴斃，後來發現操控空拍機的正是某農場主王男，因為不滿員工跳槽才以此報復目前全案經宜蘭地檢偵結，並依《動物保護法》、《刑法》毀損罪將王男起訴，且向法院請求從重量刑。對此，被影射與案件有關的張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）緊急發出聲明，強調從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物之行為。

廣告 廣告

農場表示，從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物之行為。經查，該事件係前曾短暫參與農場事務的王姓男子，其個人行為所造成之違反《動物保護法》之刑事案件。 農場於112年6月發現王姓男子的行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止與王姓男子之一切合作；其後，該王姓男子另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬其個人行為，與農場之營運、管理及動物照護完全無關。

農場強調，農場長期以動物福利與有機食農教育為核心價值，絕不容許任何傷害動物之行為。針對因本案產生之錯誤連結、不實影射造成農場名譽受損之情事，農場已進行蒐證並將依法主張權利，以維護多年來辛苦建立之友善動物農場名聲與社會信任。

【農場完整聲明】

近日媒體報導有關「空拍機投毒殺害動物案」涉及嚴重不當對待動物之事件，引發社會高度關注。為避免外界誤解，並維護本農場之聲譽與權益，特此鄭重聲明如下：

一、本農場從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物之行為。經查，該事件係前曾短暫參與本農場事務之王姓男子，其個人行為所造成之違反動物保護法之刑事案件。 本農場於112年6月發現王姓男子之行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止與王姓男子之一切合作；其後，該王姓男子另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬其個人行為，與本農場之營運、管理及動物照護完全無關。

二、本農場長期以動物福利與有機食農教育為核心價值，絕不容許任何傷害動物之行為。針對因本案產生之錯誤連結、不實影射造成本農場名譽受損之情事，本農場已進行蒐證並將依法主張權利，以維護多年來辛苦建立之友善動物農場名聲與社會信任。

懇請媒體與社會大眾，勿將該王姓男子之個人行為與張美阿嬤農場-月森甯手作工坊產生不當之連結，如後續仍有不實報導或言論，本農場將依法主張權利。

特此聲明

張美阿嬤農場-月森甯手作工坊 2026.01.28

【星夢動物受害案－法律訴訟進度與守護聲明】

2023年夏天，星夢園區遭受了令人痛心的非法傷害，導致多位可愛的小生命中毒受創，甚至有毛小孩在醫護人員全力急救後，依然遺憾地離開了我們。這對每一位把動物當成家人的星夢夥伴來說，是心碎且不可饒恕的悲劇。

為了守護我們的動物家人，我們在案發當下即刻報警並委請律師，全力配合檢警調查。經歷了漫長的偵查階段，近日接獲通知，宜蘭地方檢察署已偵結並正式提起公訴。雖然法律無法讓逝去的生命重來，但這份起訴書，是對那些無辜生命的一份交代。

身為動物照養產業的一員，我們始終深信，經營動物場域不僅是商業活動，更是一份對生命的承諾與責任。同業間的競爭應建立在動物照養及環境品質的提升，而非跨越道德與法律的紅線，更不應讓無辜的動物淪為競爭下的犧牲品。 我們由衷希望，此次事件能喚起社會對「生命價值」的重視，共同支持一個健康、安全且良性的動物產業環境。

考量案件已進入法院審理程序，為尊重法治，星夢暫時無法對外透露具體細節，星夢會持續配合訴訟，捍衛動物安危，為祂們討回公道。同時，案發後我們已與新光保全合作，全面升級園區的安保監控與照護措施，用最嚴謹的防線守護每一位毛孩子。

最後，要向這段時間伸出援手的獸醫師、防疫所長官、警察、以及眾多正直的同業夥伴致上最深的謝意。我們會帶著對逝去夥伴的思念與使命感，繼續提供溫暖、安全且富有教育意義的環境，讓每一份對動物的喜愛都能在這裡安心綻放。

星夢森林劇場 特此聲明

2026年 1 月27日

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

出國才知道台灣好！網紅列「6大優點」 一票台人秒認：是真的

可愛動物集體暴斃！竟是同業「空拍機投毒」 園方心碎：不可饒恕

陸龜被「密封地底10年」奇蹟生還！第一反應曝光 專家解釋了

伊能靜即將60歲！親吐5大驚人轉變 「素顏狀態曝光」網驚呆了

