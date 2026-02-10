快訊／立委高金素梅住處與辦公室遭搜索 北檢證實依法辦案中

（記者石耀宇／綜合報導）無黨籍立法委員高金素梅今（10）日清晨驚傳遭檢調單位搜索其住家與辦公據點，台北地檢署證實已發動搜索行動，但對於案由及細節「目前不便對外說明」。

圖／立法委員高金素梅今（10）日清晨驚傳遭檢調單位搜索其住家與辦公據點。（翻攝 高金素梅 臉書）

據了解，今日清晨檢調率隊前往高金素梅位於陽明山的住所進行搜索，高金素梅目前聯絡不上，助理表示不清楚案情。調查人員亦已向立法院警衛提出前往高金素梅國會服務處進行搜索的通知。

對此，國民黨立委 羅智強 於今日上午在社群平台發文表示，高金素梅遭搜索一事象徵「民主寒冬來臨」，並質疑此舉背後的政治動機，強調希望各界關注司法與政治的界限。

目前檢調對外只表示已搜索但不便詳述調查內容與原因，高金素梅本人尚未公開回應。進一步發展仍待官方後續說明。

