快訊／立法院延會到明年1／31！藍白聯手59：49票通過提案

記者楊士誼／台北報導

民眾黨提案將本屆立院第四會期延長至明年1月31日止，引發議論，18日經15分鐘的黨團協商後，因各黨沒有共識而由主持會議的黃國昌宣布交由院會處理，今（19）日立法院以59票贊成、49票反對，通過延會提案。

昨日黨團協商上，民眾黨立委陳昭姿稱，政府不願為軍人加薪，也不編列警消退休金相關預算更拒絕撤回總預算，因此導致明年總預算無法付委審查，即便政院願意補編預算也剩下不到兩週可審議，故提案延會至1月31日止。

國民黨團首席副書記長林沛祥僅表示，贊成、認同民眾黨的延會提案。民進黨團幹事長鍾佳濱則表示，立法院自己不審查總預算，再說時間不夠需要延會，顯然有點理虧；自己未能依法履行預算審查義務，卻要立法院全體配合撤回要求，以至於立委、公務員配合延會，恐讓公帑虛擲，協商十五分鐘後便因無共識而散會。

