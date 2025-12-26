快訊／立法院通過「彈劾賴清德」提案 60位立委贊成、51位反對

立法院會今天（26日）以60票贊成、51票反對，通過藍白黨團提出的「總賴清德彈劾案」。（圖／李智為攝）

立法院會今天（26日）處理國民黨及民眾黨團所提出的「總賴清德彈劾案」，經院會表決結果，有60位立委贊成、51位反對，提案通過。而根據藍白規劃的彈劾時程，立法院將於明年1月及5月邀請賴清德到立院說明，並接受立委質詢，最後在賴上任2週年前夕、明年5月19日進行表決投票。

根據藍白黨團規劃的彈劾總統賴清德時間表，預計將在明年1月14日、15日舉行2場公聽會，並邀請7名學者專家參加。其中，由國民黨團推薦3人、民進黨團3人、民眾黨團1人。

藍白接著於1月21日、22日於立法院召開第一次全院委員會，同時邀請被彈劾人賴清德到立院說明15分鐘，由各黨團會推派代表負責進行詢問，若被彈劾人沒有出席的話，就改由立委自行發言。

藍白接著將在明年4月27日按《立法院職權行使法》舉行聽證會，後續在5月13、14日召開第二次全院委員會，二度邀請賴清德到院說明，並接受立委詢問。最後則將於5月19日進行彈劾案記名投票。



