快訊/立院三讀通過300億「馬太鞍堰塞湖重建條例」！

馬太鞍溪堰塞湖潰堤，造成花蓮縣光復鄉嚴重災情，立法院國民黨團提出「樺加沙暨馬太鞍堰塞湖災害重建特別條例」草案，並經三黨同意後，將經費調到上限300億元，並更名為「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」。立法院今（31）日三讀通過此特別條例。

立法院長韓國瑜宣布「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」三讀通過。（圖／國會頻道）

根據特別條例條文，後續處理由行政院督導行政院公共工程委員會、農業部、經濟部及花蓮縣政府擬訂、防範並執行減災、監測、疏散及解決潰壩與修築堤防加固加高之相關工程方案，條例也協助農業、電信及有線廣播電視系統、家園與公共設施、水利設施、交通、衛生環境、社會復原及產業促進等社會民生必要設施的復原作業。

馬太鞍溪堰塞湖潰堤對花蓮縣光復鄉造成嚴重損毀。（圖／資料照）

此外，特別條例的條文也明訂「災區重建應尊重該地區人民、社區、部落、組織、文化及生活方式」。各級政府為安置受災民眾或進行受災地區重建工作，對於涉及用地及建築物之劃定、取得、變更、評估、管理、維護或其他事項，得簡化行政程序；受災戶援助除淹水補助外也有生產設備汰換、產業設施、生財器具、運輸、各類輔具及交通工具復原等。

條例所需經費上限則為新台幣300億元，經費得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應；每年度舉借債務之額度，不受公共債務法第五條第七項規定之限制。且中央政府總預算及特別預算於本條例施行期間之舉債額度合計數，不得超過該期間總預算及特別預算歲出總額度合計數之百分之十五。

