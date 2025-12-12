快訊／立院三讀「停砍公教年金」

▲立法院今處理停砍公教年金兩法案，民進黨雖不滿年金改革停滯，但仍不敵藍白人數，修法順利三讀。（圖／翻攝立院ivod系統）

[NOWnews今日新聞] 立法院今（12）日接連三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案與《公立學校教職員退撫條例》修正案，退休公務員與退休教師，回溯自2024年起退休年金所得替代率不再調降。

民進黨執政後，自2018年推動軍公教年金改革，退休公務人員年金所得替代率將連續10年調降1.5%，從原本最高75%、最低45%，直到最高60%、最低30%為止。

截至今2025年，公教所得替代率已降至66%。國民黨提出「停砍年金」修法，從2024年起即開始停砍所得替代率，不回溯，但也不希望退休年金持續減少，希望能吸引更多年輕人投入公務員與教師行列。

民進黨痛批這是「反年改法案」，若法案通過、又要確保公教退撫基金不提前破產，政府將需要撥補新台幣6970億元，等於每人負擔3萬元。不過綠營不敵藍白人數優勢，經院會表決後，仍三讀通過修法。

