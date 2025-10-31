快訊／立院三讀：300億助花蓮災後重建

▲馬太鞍溪堰塞湖洪水侵襲光復，泥濘遍布市區民眾家中，立法院今（31）日上午三讀通過《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》，編列特別預算最高300億元協助災民。（圖／胡仁順-花蓮縣議員臉書）

[NOWnews今日新聞] 花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月發生潰壩，導致下游光復鄉遭淹沒，災情慘重，目前災民還在努力重整家園。立法院今（31）日上午三讀通過《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》，編列特別預算最高300億元。

國民黨立院黨團說，這是台灣第一個因堰塞湖釀災而制定的重建條例，迥異於過去多個颱風或地震而設立的法令，光復鄉漢人及部落鄉親各佔半數，重建條例必須另依《原住民基本法》與族人充分溝通，尊重所有居民意願，土地空間及安置計畫，絕對會以災民權益為主，依居民共識而行。

國民黨說，堰塞湖潰壩也跟《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》的台南嘉義屋頂吹翻有所區隔，「農田土石挖掘清運復原、專案休耕、農田廢園重建、農地重劃及農業生產環境重建」是極難極大的工程，「商家災戶援助、生產設備汰換、產業設施、生財器具、運輸、各類輔具及交通工具復原」，更是其他天災中少見的補助整治項目。

國民黨說，而光復鄉、鳳林鄉及萬榮鄉共六百多公頃被土沙淹沒，每戶化糞池都遭掩埋，水溝排水系統多已堵塞，家中污水排不出去。未來將新設置聚落型污水處理中心，從土地取得、規劃設計到完成幹管，所以包括超級堤防及重建污水雨水排水下水道完整系統，這些特殊重大的復建工程至少需要5年，所以將這個部分延長到119年完工，可見獨立制訂條例有其必要性、特殊性與民族多元，留給各級政府參考及後人警惕。

國民黨說，感謝各政黨本著對災民的同理心，同意將總經費隨著時間的滾動檢討災情的嚴重性而整體提高到300億元，中央地方同心救災重建，希望馬太鞍溪地區能加快速度，早日恢復青山綠水，鄉親重享安居樂業的生活！

