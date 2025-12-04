快訊／竹北8旬翁鈍器殺妻…臉沾血！自首「我打傷老婆」法院羈押原因曝

記者羅欣怡／新竹報導

竹北82歲老翁殺妻，法院裁定羈押。（圖／翻攝畫面）

新竹縣竹北市3日凌晨發生夫殺妻命案，80多歲的翁姓男子因和妻子口角，動手行兇，新竹地檢署表示，翁男罪嫌重大並認其涉犯重罪有逃亡之虞，由檢察官向法院聲請羈押，今（4日）清晨法院准押未禁見。

據了解，翁男近年情緒不穩，家人也曾帶他就醫，今天凌晨疑似與妻子爭吵後，持鈍器將71歲的曾姓妻子打死，3日清晨5時許自行打電話報案，告知「我打傷老婆了」，初步了解，曾妻有被毆打情況，臉部呈現瘀青，且沾有鼻血，且膚色已經發乾，明顯死亡，當場未送醫。

廣告 廣告

警方到場時，翁男語無倫次對犯案經過及動機無法清楚敘述。新竹地檢署表示，翁男經檢察官訊問後，認涉犯家庭暴力防治法第2條第1項、刑法第271條第1項之家庭暴力殺人罪，罪嫌重大並認其涉犯重罪有逃亡之虞，向法院聲請羈押。新竹地院認為翁男涉重案有逃亡之虞，為防止他尋短，再加上有反覆實施家暴的可能，裁定羈押未禁見。

更多三立新聞網報導

擁4妻！吊車大王「1器官」太特殊 算命仙斷言「4老婆18子」一語成讖

想給尪驚喜！妻出差「提早回家」…浴室搜出一袋保險套 揪他和小三激戰

擁4妻！吊車大王「平均半年納1個」曝「合法化」秘辛 讚大老婆：很明理

違停還比兇！竹東男不爽被叭拿槍恐嚇…新聞都他畫面 嚇到「帶槍投案」

