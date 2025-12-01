快訊／竹市BMW暴衝撞4車！女騎士「被壓車底」路人＋騎士抬車救人

記者羅欣怡／新竹報導

新竹市食品路今（1日）晚間發生嚴重事故！一輛BMW轎車在食品路停等紅燈時，不明原因向前暴衝，前方正好是機車停等區，總共4台摩托車遭到撞擊，其中28歲女騎士被捲入車底，當下附近民眾紛紛上前合力抬車，將女騎士救出。事故總計造成5人受傷，其中3人送醫，詳細事故原因，還有待後續釐清。

新竹市議員黃文政在臉書發文，並PO出多張事故照片，其中一張一共有8至10名民眾，有的是路人，有的是騎士，通通衝上前，有人抬、有人推，合力將BMW抬高，將受困的女騎士拉出。

大家合力將BMW抬起，救出女騎士。(圖／翻攝自新竹市議員黃文政臉書)

這起事故發生在晚間7時32分，消防局獲報後於51分到場，5名傷者有3人送醫，其中被壓在車下的28歲女騎士肢體疼痛，多處擦挫傷、37歲女騎士，肢體擦傷，以及49歲男騎士，胸口疼痛，共三人送醫。

