快訊／竹科推手！前新竹縣長陳進興辭世 享耆壽93歲

記者陳佳鈴／新竹報導

前新竹縣長陳進興傳出5日辭世，竹北市長鄭朝方也在臉書發文弔謁。（圖／翻攝FB)

親民黨籍、前新竹縣長陳進興傳出於5日安詳辭世，享耆壽93歲。陳進興曾任立法委員、台灣省政府要職，並連任新竹縣第 9、10 屆縣長，是引領新竹縣轉型現代化城市的關鍵舵手。新竹縣長楊文科與竹北市長鄭朝方等跨黨派人士紛紛表達哀悼，感念他為竹北現代藍圖與科技產業布局所留下的深遠貢獻。

前新竹縣長陳進興最具歷史意義的政績，莫過於在竹北推動「縣治遷建第一期開發案」。他是全台首位採用「區段徵收」方式辦理大規模都市遷建的縣長，這項創舉不僅成功解決了政府預算不足的難題，更為今日竹北的棋盤式街道、公園綠地與產業空間打下堅實基礎。

此外，陳進興對推動科學園區二期開發亦有巨大貢獻。1988 年，他積極帶隊赴日、韓考察國際科技園區，並排除萬難協助土地徵收，深知土地取得是科技產業命脈。今日新竹作為全球科技重鎮的地位，陳進興當年的遠見功不可沒。

在剛強的建設背後，陳進興以其「溫厚」的處事風格廣受地方敬重。竹北市長鄭朝方憶及，陳前縣長不僅是治理城市的長輩，更是溫和慈祥的導師。陳進興在晚年仍不忘提攜後進，鼓勵不同政黨背景的年輕從政者要有個人想法，並強調「從政不只是立場，更可以溫厚而長遠」。

