快訊／竹科重大工安意外！3工人從鷹架墜落 急送醫

3名施工人員，緊急送醫（圖／東森新聞）





新竹科學園區一處工地15日上午發生工地鷹架倒塌意外，新竹市消防局11點多接獲報案，現場鷹架倒塌，有3名施工人員約從5公尺高處墜落，緊急派遣人車到場救援，消防人員到場後，研判需要加派人手、器材，將3人陸續救出後送醫治療。

這起工地意外地點位於新竹市東區工業東四路，為科管局老舊廠房更新工程的一部分，目前由新三期工程管理單位施工科負責管理。墜落的施工人員包含29歲陳姓男子、29歲蔡姓男子及23歲楊姓男子。其中陳男主要為擦挫傷與額頭撕裂傷；蔡男則有擦挫傷及右大腿撕裂傷；楊男傷勢較重，除擦挫傷外，左小腿疑似有封閉性骨折。三名傷者經消防人員陸續救出後，已緊急送往醫院接受進一步的治療。

目前，這起工地鷹架倒塌意外的詳細事發原因，仍有待相關單位進行深入調查與釐清。

