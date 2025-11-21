快訊／竹縣國中女老師墜樓亡！傳校方「下封口令」 教育局回應了

記者羅欣怡／新竹報導

新竹縣竹東某國中老師墜樓身亡。（示意圖／資料畫面）

新竹縣竹東某國中一名女老師，昨（20日）上午從校園高處墜樓，送醫後不治。不過有家長在網路上發文，指出學校第一時間要求學生「不能說、不能Po網」，而不是安撫學生的心情，對此，縣府也出面回應。

縣府澄清，事發後，該校已立即通報並依程序處理，本府亦同步掌握情況，協助調度所需資源，並全力支持家屬與相關單位。學生輔導諮商中心第一時間趕抵學校，協助學校處理相關行政事宜及輔導方針，同時由輔導處、專業心理師及外部資源共同投入，並提供必要之情緒與心理支持。

廣告 廣告

縣府強調，後續將持續推動相關關懷措施，包括協助受影響者進行情緒調適、提供個別與團體支持服務、強化心理諮詢與轉介流程，以及協助教職員在工作與情緒上的調整。

縣長楊文科表示，教育局接獲通報後立即派員前往醫院關心，向家屬誠摯表達慰問與哀悼，提供必要的協助。縣府將主動協助校方及相關單位，提供家屬必要的協助。也會加強內部的關懷與支持機制，提供所需資源協助，共同面對這段艱難的時刻。

外傳該名女老師生前遭職場霸凌，教育局表示，該師有情緒困擾情形，自111年起在校內出現自傷行為，在校外發生違法兼職遭檢舉，近期因體罰、教學不力等案件接受調查，已調為行政職。校方皆有提供該師輔導與諮商資源以及自殺防治通報，並在本月初調整職務，以利平衡工作與身心，惟仍不幸發生憾事，向家屬及所有受影響的人員致上最深切的慰問與關懷。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

新竹馬偕兒醫引戰！陳智菡敗訴「賠林智堅30萬」楊玲宜：法院認證造謠仔

才嗆校長行為有問題！賓賓哥堅持「校方知情」認1疏忽：沒簽直播協議

中國禁日本水產！恐引「印度貨」 陸網嚇歪：在恒河水和核廢水間做選擇

奇蹟畫面曝！6旬婦離開大全聯「墜8米捷運地下室」輕傷 網敲碗：什麼車

