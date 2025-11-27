快訊／第40屆金唱片完整陣容曝光！Jennie確定來台 Stray Kids、ATEEZ也在列

Jennie（右圖）與Stray Kids確定明年1月來台出席金唱片頒獎典禮。翻攝IG@golden_disc

韓國音樂盛典第40屆「金唱片頒獎典禮」將在明年1月10日移師台北大巨蛋舉行，主辦單位今（27日）再追加演出名單後，就連BLACKPINK的Jennie都確定出席，超華豪的演出陣容已預計掀起搶票大戰。

金唱片第二波演出陣容曝光

主辦單位今再公開9組卡司。翻攝IG@golden_disc

主辦單位今加碼再釋出第二波演出陣容，包括ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、Jennie、KiiiKiii、MONSTA X、Stray Kids及TWS都預計出席。

而昨公開的首波演出陣容，包括大勢女團IVE、LE SSERAFIM，下週六將唱進台北小巨蛋的𝖹𝖤𝖱𝖮𝖡𝖠𝖲𝖤𝖮𝖭𝖤，以及NCT WISH、選秀男團ENHYPEN，新人女團izna，還有怪物新人團ALLDAY PROJECT、CORTIS，歌手ZO ZAZZ都已確定出席。

此外，當晚典禮也確定由連續10年主持的實力派抒情歌手成始璄，攜手《女神降臨》的文佳煐一同擔綱；宋仲基、邊佑錫、安孝燮也確認擔任頒獎嘉賓。台灣主辦方也將陸續公布售票訊息，12月6日正式開賣。



