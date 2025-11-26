快訊／第40屆金唱片明年大巨蛋登場！首波陣容公布 IVE、LE SSERAFIM、ZB1大勢夯團都到齊
韓國音樂盛典第40屆「金唱片頒獎典禮」將在明年1月10日移師台北大巨蛋舉行，主辦單位繼昨（25日）日公開入圍名單後，今接續公開首波演出陣容，華麗卡司勢必掀起搶票大戰。
金唱片首波演出卡司超夢幻
今公開的首波演出陣容，包括大勢女團IVE、LE SSERAFIM，下週六將唱進台北小巨蛋的𝖹𝖤𝖱𝖮𝖡𝖠𝖲𝖤𝖮𝖭𝖤，以及NCT WISH、選秀男團ENHYPEN，新人女團izna，還有怪物新人團ALLDAY PROJECT、CORTIS，歌手ZO ZAZZ都確定出席。
男神齊聚頒獎！宋仲基、邊佑錫、安孝燮都將出席
此外，當晚典禮也確定由連續10年主持的實力派抒情歌手成始璄，攜手《女神降臨》的文佳煐一同擔綱；宋仲基、邊佑錫、安孝燮則早已敲定擔任頒獎嘉賓。主辦方已釋出搶票細節，待明天27日完整卡司揭曉後，將同步公開座位圖與售票資訊，並於12月6日正式開賣。
