快訊／第40屆金唱片明年大巨蛋登場！首波陣容公布 IVE、LE SSERAFIM、ZB1大勢夯團都到齊

IVE、LE SSERAFIM將連續兩個月登寶島，下週六先在AAA頒獎典禮造訪高雄，明年1月隨金唱片唱進大巨蛋。翻攝IG@golden_disc

韓國音樂盛典第40屆「金唱片頒獎典禮」將在明年1月10日移師台北大巨蛋舉行，主辦單位繼昨（25日）日公開入圍名單後，今接續公開首波演出陣容，華麗卡司勢必掀起搶票大戰。

金唱片首波演出卡司超夢幻

今公開的首波演出陣容，包括大勢女團IVE、LE SSERAFIM，下週六將唱進台北小巨蛋的𝖹𝖤𝖱𝖮𝖡𝖠𝖲𝖤𝖮𝖭𝖤，以及NCT WISH、選秀男團ENHYPEN，新人女團izna，還有怪物新人團ALLDAY PROJECT、CORTIS，歌手ZO ZAZZ都確定出席。

IVE今年密集訪寶島，下週六將造訪高雄出席AAA典禮，人氣成員張員瑛（左下）更是典禮主持人。翻攝IG@golden_disc

LE SSERAFIM下週六也將造訪高雄。翻攝IG@golden_disc

NCT WISH今年也有來台會粉絲，明年1月將再度來台出席金唱片盛典。翻攝IG@golden_disc

8月才出道的CORTIS人氣正旺，成員趙雨凡還擁有台灣長大的成長背景。翻攝IG@golden_disc

izna今年也常來台出席拼盤演唱會。翻攝IG@golden_disc

選秀男團ZEROBASEONE下週六將首度唱進台北小巨蛋。翻攝IG@golden_disc

ENHYPEN在台享高人氣。翻攝IG@golden_disc

混聲團體ALLDAY PROJECT出道即暴紅，下週六也將首度訪台出席AAA盛會。翻攝IG@golden_disc

ZO ZAZZ以獨特有魅力的聲線深受歌迷喜愛。翻攝IG@golden_disc

男神齊聚頒獎！宋仲基、邊佑錫、安孝燮都將出席

此外，當晚典禮也確定由連續10年主持的實力派抒情歌手成始璄，攜手《女神降臨》的文佳煐一同擔綱；宋仲基、邊佑錫、安孝燮則早已敲定擔任頒獎嘉賓。主辦方已釋出搶票細節，待明天27日完整卡司揭曉後，將同步公開座位圖與售票資訊，並於12月6日正式開賣。

金唱片的賣票時程曝光。翻攝IG@golden_disc



