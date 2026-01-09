快訊／第5艘！美軍加勒比海查扣私運委內瑞拉石油油輪

國際快訊示意圖。



美國官員9日表示，美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）在靠近千里達及托巴哥的加勒比海扣押「奧利納號」（Olina）油輪，並登船進行查扣程序。這是美國近幾週來扣押的第五艘油輪。

路透社報導，一名知情人士透露，奧利納號先前從委內瑞拉出發，9日在返程途中遭美方扣押。美國近幾月來加強對委內瑞拉的石油偷運出口查緝。

根據公共航運資料庫Equasis的數據，奧利納號當時懸掛的是東帝汶旗。《華爾街日報》報導，奧利納號先前船名為「Minerva M」，因偷運俄羅斯石油遭美國制裁。

高達約七成的委內瑞拉石油依賴遭制裁在案的油輪私運出口。川普政府加強查扣私運油輪的行動，目的在對委內瑞拉臨時政府施壓。

因為偷運委內瑞拉原油遭到制裁，被美國海岸防衛隊與美國海軍跨洋追捕的油輪「貝拉一號」（Bella 1），7日在大西洋遭美國登船查扣。

貝拉一號在航行中在船身噴塗上俄羅斯國旗，更名為「Marinera」，並緊急向俄國當局登記註冊成俄國籍船隻，俄軍甚至出動潛艦「護航」，據信仍被美軍在蘇格蘭北部海域遭到攔截。

