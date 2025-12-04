快訊／等太久！金門縣終於開出發票200萬 這家7-11超商掀全島對獎潮

財經中心／王文承報導

一名幸運民眾在金門大學校園內的7-ELEVEN金門縣第九門市，僅花45元買食品，就中了200萬元特獎。（圖／翻攝自google map）

金門人終於等到了！財政部公布114年9至10月期統一發票中獎名單，離島金門這回真的「翻身」，一名幸運民眾在金門大學校園內的7-ELEVEN金門縣第九門市，僅花45元買食品，就中了200萬元特獎。消息曝光後，全校師生炸鍋，金門在地社群也瞬間暴動：「金門人終於可以一起參與對獎潮了！」

校園超商中200萬 學生直呼太扯



據了解，這家中獎門市位於國立金門大學校區內大學路1號，是師生、教職員日常最愛的超商。這張發票金額僅45元，消費品項為食品。

財政部提醒，本期統一發票200萬元特獎領獎期限至115年3月5日止，逾期不得兌領。若使用雲端發票載具，中獎會自動通知，別錯過成為下一位「金門富翁」的機會。

