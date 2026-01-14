快訊／等通緝犯老公等到發慌 20歲嫩妻火燒新北地院超商「火攻螞蟻」

社會中心／新北報導

蔣女疑似因百無聊賴，竟在法院內的無人7-11超商休息區，隨手拿起酒精噴灑桌面並點火燃燒，整個桌面多處燒焦處。（圖／翻攝畫面）

陪老公上法院，結果自己也進了警局！新北地方法院今（14）日發生一起離譜的縱火案件。一名年僅20歲（94年次）的蔣姓女子，今日陪同因詐騙案遭通緝的丈夫前往法院開庭；在等候期間，蔣女疑似因百無聊賴，竟在法院內的無人7-11超商休息區，隨手拿起酒精噴灑桌面並點火燃燒。警方獲報後火速趕抵現場，將蔣女依現行犯逮捕。

據了解，蔣女丈夫因涉及詐欺案件遭通緝，今日主動前往新北地院歸案開庭。蔣女獨自在法院內的無人超商等候時，發現桌上有螞蟻爬行，竟一時興起，拿起隨身攜帶的清潔用酒精狂噴桌面，隨後掏出打火機點火，試圖「火攻螞蟻」。

通緝犯嫩妻竟火燒地院超商，差點釀成大禍。（圖／翻攝畫面）

雖然火勢僅在桌面上短暫燃燒，未波及店內其他物品及貨架，但由於地點位於人來人往的法院大樓內部，且超商為無人看管模式，其危險行徑立刻引起注意。轄區土城分局清水派出所員警趕抵現場時，發現桌面上確實留有遭燒焦的螞蟻屍體及燃燒痕跡。

面對警方訊問，蔣女一臉無辜辯稱「只是在燒螞蟻」，並無縱火意圖。然而，在公共場所任意引火已觸犯法網，警方當場將其上銬逮捕。目前蔣女已被帶回清水派出所，雖尚未正式製作筆錄，但全案預計將朝《刑法》公共危險罪方向偵辦。

