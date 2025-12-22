快訊／算出「高鐵833車次會爆炸」 21歲女下場曝光：3萬交保、每週報到

記者林昱孜／高雄報導

警方安檢沒發現爆裂物，經查證是誤報。原來爆炸消息全是彭女「自己算的」，被依刑法恐嚇公眾罪送辦。（圖／翻攝畫面）

彭姓女子於21日下午16時許從高鐵台南站下車後，告知站務人員「高鐵833車次會爆炸」，因此在列車抵達左營站時，進行全車安全檢查，但並未發現爆裂物。鐵路警察接觸彭女（21歲）後，她語無倫次，並在手機內發現多組意義不明數字，訊後依法移送地檢署，檢方諭令3萬元交保、責付家屬，每週二必須前往派出所報到。

高雄分局台南所今日於下午16時20分接獲高鐵台南站督導通報，有下車旅客反映所搭乘高鐵833車次會爆炸，請求警方協助；經聯絡該名旅客彭女在電話中信誓旦旦指出，第7車廂會爆炸，但是根據自己算出的。

21歲彭女謊報高鐵會爆炸，訊後被檢方諭令3萬元交保。（圖／翻攝畫面）

另外，警方檢視彭女手機內容，line內容為幾組意義不明數字，言談前後所述不一致，明顯違反事態常理，已將報案人彭女帶回調查，且通報臺南市政府衛生局協助，訊後依刑法第151條恐嚇公眾罪嫌加以逮捕，後續將依法移請台南地檢署偵辦。

檢方22日凌晨訊問彭姓被告後，認尚有調查之必要，諭令3萬元交保並責付家屬，此外，命彭女應於每週二向所在地警察局派出所報到。台南地檢署表示，已奉台灣高等檢察署指示成立防範恐怖攻擊應變小組，全面強化預警、通報與即時應處，全力維護社會秩序與民眾安全。



