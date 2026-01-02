快訊／管罄宣布懷孕！與倪安東結婚3年做人成功 寶寶小名曝光

管罄宣布懷孕。（圖／管罄IG）

藝人管罄、倪安東2022年結婚至今感情甜蜜，昨深夜管罄在社群上發文，透露自己懷孕喜訊，兩人將在新的一年成為新手爸媽，並公開孩子的小名「管蹦蹦」。消息一出後，獲得大批網友祝福，好友林逸欣也底下留言祝賀。

管罄昨深夜在IG上發文寫道：「2026年度計劃大公開！We are Pregnant ！管蹦蹦 is brewing.」並附上與倪安東手拿驗孕棒的照片，上面顯示兩條線，證實已懷孕；還有倪安東愛撫妻子肚子的畫面，溫馨又幸福。

倪安東2010年與圈外人Vivi結婚，2018年離婚育有一女。2017年與管罄因音樂劇相識交往約5年，兩人於2022年正式登記結婚，並舉辦兩場婚禮慶祝喜事。然而，這段關係自曝光以來便爭議不斷，2017年倪安東仍為人夫期間，疑似與管罄展開戀情，並因此遭到正宮提告求償精神慰撫金200萬元。

儘管官司纏身、輿論壓力沉重，倪安東與管罄仍選擇一同面對外界質疑。最終雙方與原配達成和解，以35萬元結束訴訟。隨著正宮同意放手，兩人也終於將戀情轉化為婚姻關係，正式步入人生新階段。

