快訊／簡千翔宣布退出民眾黨！2026南投選戰「以無黨籍參選」

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政治中心／張尚辰報導

簡千翔召開記者會宣佈退出民眾黨。（圖／翻攝畫面）

民眾黨籍南投縣議員簡千翔今（9）日召開記者會宣布退出民眾黨，表示自己自創黨初期即投入黨務，並協助南投縣黨部從無到有，懷抱理想投入政治。然而，近來黨內運作逐漸偏離原有理念，決策模式已「走鐘」，與其秉持理性、務實的從政初衷出現明顯落差，因此決定即刻退黨。他同時宣布，2026年地方議員選舉將以無黨籍身分參選。

簡千翔聲明全文如下：

五年前，我到民眾黨中央黨部毛遂自薦。希望能為國家、為地方盡一份心力。

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大學畢業後，我到英國留學，十年間我打工、K書，終於在雪菲爾大學取得教育博士。在英國那段日子，英式民主在我內心是很大的啟蒙，也因此看到台灣政黨惡鬥的內耗，很擔心台灣會因此失去國際競爭力。

我很希望自己能為台灣做此事，也期待能打破兩黨對立的僵局，也因此我選擇加入新成立的「台灣民眾黨」。

入黨後我自告奮勇為民眾黨出錢出力，使南投縣黨部從無到有。我當了縣黨部主委四年，也代表民眾黨選上南投、名間區的縣議員，成為南投縣議會唯一的民眾黨籍縣議員。

懷著滿腔理想和熱血，我義無反顧地投入民眾黨。很遺憾地，這個政黨的理念日趨模糊，已和我的價值漸行漸遠，我因此決定退出民眾黨。

很多人會問「為什麼是現在離開」？在我的認知，政黨應該要能貫徹理念，在既定黨章制度下，務實地向前行，秉持理性和科學來服務民眾。但目前黨內的運作模式卻已「走鐘」到看人在辦事。

這樣的路線和作法，和我自己的主張，出現了很大落差。因此我本人簡千翔自即刻起，退出民眾黨。2026年底的地方議員選舉，我也將以無黨籍參選。

簡千翔

2026、0409

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