快訊／簡廷芮「發3點聲明」 捲入王子粿粿婚外情風波強調：不支持不當行為

簡廷芮（左2）捲入粿粿（左1）與王子（右2）的婚外情風波。翻攝Meigo粿粿臉書

藝人粿粿婚內出軌棒棒堂成員王子（邱勝翊）的風波延燒，連帶波及「美國團」成員簡廷芮！今（31日），簡廷芮在社群媒體上首度發文，以3點聲明澄清立場，強調雖與王子、粿粿為友人，但絕不認同不當行為，並呼籲網友勿過度揣測以免影響家人。

簡廷芮發限時動態表示：「近日新聞事件引發外界對本人的關注，雖然並非自願但還是很不好意思佔用了新聞版面。由於本人非事件當事人不便多說甚麼，但近日新聞內容已引發許多誤會與不實臆測，因此仍有必要做一些澄清。」她接著以3點條列說明：

本人雖與新聞相關人士都是朋友，但絕對不會支持任何不當行為。 本人向來生活重心都在家庭與工作，並沒有與任何人有不當關係。 本人與新聞相關人士都已有一段時間未聯繫，許多情況也是從新聞得知，理解事件帶來的討論與情緒，但希望大家不要過度解讀或揣測而影響到我的家人。

該聲明態度堅定，簡廷芮強調自己非當事人，僅因友人關係被捲入，並重申家庭與工作為生活重心。「美國團」是指2025年4月，棒棒堂王子與圈內友人一同去美國歡慶36歲生日，同行者包含楊孟霖、胡釋安、王品澔、晏柔中、粿粿、簡廷芮。

資深狗仔葛斯齊曾於30日在臉書爆料，直指「西洋出軌團」有「兩對」，藝人們假借工作之名行私慾之實，魚目混珠的手法「在大陸看多了，已過時」，他形容這是「最佳掩護組」，引發網友瘋狂猜測另一對是誰？

簡廷芮聲明全文。翻攝Instagram @dewichien



