快訊》米倉涼子涉毒案逆轉！函送法辦後獲不起訴處分

米倉涼子涉毒案獲不起訴處分。（圖／達志影像）

日本戲劇女王米倉涼子，在2025年10月爆出涉毒風波，與阿根廷男友共同住所被搜出疑似吸食器和毒品等線索，遭檢方以《麻藥取締法》函送法辦，並提出公訴。如今案情出現逆轉，米倉涼子今（30日）獲不起訴處分。

據日媒《共同通信社》報導，東京地方檢察廳30日宣布，對米倉涼子違反《麻藥取締法》一案不起訴處分。

回到2025年10月，日媒《週刊文春》爆料，米倉涼子與阿根廷男友Gonzalo Cuello的東京住處，在兩個月前遭麻藥取締部突襲搜查，並掌握疑似吸毒等相關線索，包含器具、藥物等，後續也針對兩人展開調查。

事後，米倉涼子於官網證實此事，「就如部分報導所述，檢警調查機關進入我家搜索，我未來仍會配合調查進度。」對於涉毒，她並未多作回應。直至今年1月20日，檢方依違反《麻藥取締法》將米倉涼子函送法辦。如今獲不起訴處分，讓影迷們得以放心，也不影響將在2月上映的電影《Angel Flight》。

至於與她交往5年多的阿根廷男友Gonzalo Cuello，原本在東京一間舞蹈教室任職，早在報導出來前就以「家人不適」為由返回家鄉，從此音訊全無。外界猜測，兩人恐因為此事分手。

