快訊／米倉涼子神隱4個月首發聲！親認「調查單位曾進家中」 全面噤聲有內幕

神隱4個月的米倉涼子首次發布聲明。翻攝X、翻攝IG@ryoko_yonekura_0801

以《派遣女醫X》系列劇穩坐「日劇女王」寶座的米倉涼子，8月遭警方在家中搜出非法藥物及相關器具，儘管尿檢是陰性，仍神隱至今。她今（26日）晚終於打破沉默，主動在官網發聲明，也首度針對此事發聲。

米倉涼子以《派遣女醫X》系列劇成為收視女王。翻攝IG@ryoko_yonekura_0801

米倉涼子在聲明中認了的確如報導所言，「曾有調查單位進入住家進行調查」，她強調自事件發生後在與律師的討論下，基於全面配合調查的立場，暫時停止對外發聲。未來仍會持續配合相關調查，但她也表示，「在目前的配合進度下，已告一段落。」並針對沉默至今，引發的諸多揣測，向外界致歉。

米倉涼子強調目前身心狀況「無異常」，將回歸初心，誠懇面對每一項工作，也期盼外界持續給予不變的支持。米倉涼子主演的Amazon Prime影集《Angel Flight 空中送行者》電影版，先前已敲定明年2月13日在全球上線，是否將透過該作復出，備受關注。

米倉涼子聲明全文

米倉涼子今發布聲明，對沉默至今向大眾致歉。翻攝X

致所有相關人士及粉絲朋友

感謝大家平時對我演藝活動的支持。由於先前未能向外界說明自身狀況，導致週刊媒體報導引發諸多揣測，對各位造成困擾與擔憂，在此深表歉意。

如部分報導所述，調查機關確實曾進入我的住家。其後我與律師討論，基於全面配合調查的考量，選擇暫時停止由我本人對外發聲。

未來仍將持續配合調查，但就目前的協力進度而言，我認為已暫告一段落。即便外界有各種不同看法，我仍心懷感謝信任並支持我的人，並希望能逐步向前。

我的身心狀況一切正常，將再次回到初心，誠懇面對每一項工作。也懇請大家今後持續給予不變的支持。

2025年12月26日

米倉涼子

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



