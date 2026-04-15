快訊／粉紅超跑抵雲林！46萬名香燈腳擠爆西螺大橋 超壯觀空拍畫面曝光

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記者林意筑／雲林報導

媽祖鑾轎已經跨越西螺大橋，正式抵達雲林西螺。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

全台瘋媽祖！白沙屯媽祖徒步進香進入第3天，今（15）日清晨由彰化大村鄉起轎出發，沿著台一線南下至雲林，「粉紅超跑」一路狂飆上午9時已經經過員林、田尾、北斗等鄉鎮。稍早上午10點50分許，媽祖鑾轎已經跨越西螺大橋，正式抵達雲林西螺。

媽祖鑾轎跨越西螺大橋。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

今天清晨5時許，天色還沒亮，白沙屯媽祖鑾駕便從大村鄉起轎再度啟程，沿著台1線一路徒步南下，預計中午抵達雲林縣西螺鎮。途中接連通過員林、永靖、田尾、北斗等鄉鎮，讓沿路的信眾們又驚又喜，紛紛跪地鑽轎腳。

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一路緊緊跟隨媽祖的46萬名香燈腳將西螺大橋塞滿。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

稍早10時50分許，媽祖鑾轎已達西螺大橋，一路上緊緊跟隨媽祖鑾轎的「粉紅大軍」，46萬名香燈腳也將西螺大橋塞滿。透過空拍機畫面可見，西螺大橋出現長長人龍，盛況空前。

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