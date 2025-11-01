快訊／粿粿爆婚變發「17分影片」反擊 范姜彥豐回應了

粿粿今（1）日首度發布長達17分鐘影片，對此范姜彥豐也回應了，表示「留點口德吧」。（圖／翻攝自范姜彥豐 IG）





粿粿婚變風波加劇，在范姜彥豐曝光她和王子之間的爭議行為後，粿粿今（1）日首度發布長達17分鐘影片，對此范姜彥豐也回應了，表示「留點口德吧」。

范姜彥豐稍早在IG發文表示「趁著午睡看完了17分鐘的回應！？基本上如所料，惡意抹黑、避重就輕…這邊迅速回應一下，也想好言相勸，夫妻緣分已盡，再多的謊言終究會被一一揭穿，面具是沒辦法戴一輩子的，留點口德吧」。

范姜彥豐稱「17分鐘的聲明中，鋪天蓋地的謊言和誇飾，以及惡意醜化，對於慣性說謊而言，這樣的說詞似乎也不太令人意外。三年的婚姻中，我不曾否認過彼此的努力，因此未在10月29日的聲明中提及夫妻間的日常私怨，畢竟如果一方只是一昧地用謊言和誇飾來掩蓋事情真相，最後可能也只是被認為各說各話，而模糊真正的焦點『婚姻出軌』。因此，諸多謊言這邊簡單回應，現在及未來就不一一回應了。」

范姜彥豐接著指出「懷胎10月的辛苦，我心疼但無法分擔，因此即使在經濟沒有餘裕的狀況下，我承諾生產相關的所有支出全由我處理，不用擔心，事後因為保險支付全額生產費用，也意外省下了這筆開銷，當時為了感謝太太的辛苦，仍盡力將自己的心意轉化為其他的行事，帶太太去買精品包、買單眼、電腦等，希望盡自己所能慰勞太太生產的辛苦，而已上卻只被形容為一句『生產費用都是自己處理的』真的無奈」。

最後，范姜彥豐喊話「最後請勿誤導出軌的時間線『美國回來→妳首次提離婚→我找婚姻諮商→妳說如果要挽留繼續婚姻就必須簽婚前協議→發現證據出軌→心死停止挽留開始協商』，並非妳說的是協商離婚後，才跟邱勝翊先生毀了我們這個家」。



