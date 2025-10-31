快訊／粿粿、王子爆偷情！簡廷芮「急列3聲明」切割了

娛樂中心／周孟漢報導



中信啦啦隊前成員粿粿，29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿與王子也接連出面發聲，但網友們依舊不領情。事件越演越烈，與王子、粿粿一同前往美國的「王子幫」成員簡廷芮也透過IG做出3點聲明，強調「本人與新聞相關人士都已有一段時間未聯繫，許多情況也是從新聞得知」。





范姜彥豐（左）爆料，指控粿粿（中）與王子（右）婚外情。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c、＠zack_fanchiang、@prince_pstar ）

在29日范姜彥豐出面爆料，指控粿粿在婚內期間出軌王子時，曾提到粿粿在與王子一行人前往美國後，一切都變了調，女方回台後更是表示「我覺得我們過去太常黏在一起了」，希望未來能有更多自己的空間，讓范姜彥豐相當難過。而在這趟美國行當中，除了粿粿、王子外，同行的還有王品澔和簡廷芮，網友們也發現范姜彥豐悄悄退追了王品澔、簡廷芮2人，似乎是認為2人知情不報，還刻意在他面前裝作沒事發聲的樣子。

美國行當中，除了粿粿（左下）、王子（左上）外，同行的還有王品澔（右上）、和簡廷芮（右下）。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c）





網友們近日也不斷洗版簡廷芮的社群，對此，簡廷芮今（31）日稍早透過IG限時動態發表聲明，表示近日新聞事件引發外界對本人的關注，雖然並非自願但還是很不好意思佔用了新聞版面，「由於本人非事件當事人不便多說甚麼，但近日新聞內容已引發許多誤會與不實臆測，因此仍有必要做一些澄清」。

簡廷芮強調「本人與新聞相關人士都已有一段時間未聯繫，許多情況也是從新聞得知」。（圖／翻攝自IG ＠dewichien）

簡廷芮強調「1、本人雖與新聞相關人士都是朋友，但絕對不會支持任何不當行為」；「2、本人向來生活重心都在家庭與工作，並沒有與任何人有不當關係」；「本人與新聞相關人士都已有一段時間未聯繫，許多情況也是從新聞得知，理解事件帶來的討論與情緒，但希望大家不要過度解讀或揣測而影響到我的家人」，並在最後謝謝關心，也想請大家給予應有的尊重與空間。

簡廷芮IG限動全文：



近日新聞事件引發外界對本人的關注， 雖然並非自願但還是很不好意思佔用了新聞版面。



由於本人非事件當事人不便多說甚麼，但近日新聞內容已引發許多誤會與不實臆測，因此仍有必要做一些澄清。



1、本人雖與新聞相關人士都是朋友，但絕對不會支持任何不當行為。



2、本人向來生活重心都在家庭與工作，並沒有與任何人有不當關係。



3、本人與新聞相關人士都已有一段時間未聯繫，許多情況也是從新聞得知，理解事件帶來的討論與情緒，但希望大家不要過度解讀或揣測而影響到我的家人。



謝謝關心，也想請大家給予應有的尊重與空間。

