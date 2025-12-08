快訊／納豆宣布當爸！ 依依拚試管成功：我們有小寶寶了

納豆宣布當爸。（圖／翻攝自YouTube頻道／YYC陳依依）

男星納豆（林郁智）與依依於2024年底完成結婚登記，今（8）日驚喜宣布準備當爸媽。依依拍片透露，目前懷孕已超過3個月，預產期定於2026年6月，吸引大票網友留言祝賀。

依依8日上傳標題為「我懷孕了！我們有小寶寶了」的新片宣布懷孕喜訊，指出兩人從2025年5月舉辦婚宴後就開始積極備孕，在今年9月底成功透過試管受孕，直言這個孩子得來不易，儘管試管過程多辛苦，但結果是美好的。兩人在接到確認依依懷孕的消息後瞬間激動爆哭，不過在懷孕初期有出血情況，讓依依感到相當憂心。

納豆也在臉書轉發影片表示，「我們有寶寶了！辛苦我的老婆大人。」依依同步在臉書寫下：「終於可以跟大家分享好消息，我懷孕了！！」

納豆宣布當爸。（圖／翻攝自YouTube頻道／YYC陳依依）

