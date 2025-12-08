快訊／納豆宣布「升格當爸」！依依預產期曝光

娛樂中心／于士宸報導

44歲藝人納豆與女友依依愛情長跑8年，去年11月在日本沖繩錄影時，納豆在海邊單膝下跪求婚，依依感動落淚答應。兩人婚後感情穩定，去年底登記結婚，今（8日）兩人無預警曬片宣布喜訊，依依已懷孕3個多月，預產期為明年6月。據了解，兩人在婚後積極備孕，今年8月透過試管一次成功，順利迎來好消息。這段長跑戀情終於結出甜美果實，粉絲們紛紛送上祝福，期待小倆口的幸福家庭。





快訊／納豆宣布「升格當爸」！試管「1次成功」依依預產期曝光

納豆突PO文宣布自己與依依「有小寶寶了」。（圖／翻攝自納豆@臉書）

