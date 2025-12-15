快訊／經典賽教頭接任樂天桃猿總教練！曾豪駒回應了

中華隊總教練曾豪駒。（圖／東森新聞）





樂天桃猿棒球隊今（15）日正式宣布，原一軍首席教練曾豪駒先生升任球隊總教練，透過此次調整，期能全面提升團隊效能，凝聚全猿力量，全猿齊心「做伙」備戰新球季。

曾豪駒總教練不僅在去年世界棒球12強賽中帶領中華隊奪冠，並肩負2026年世界棒球經典賽中華隊總教練重任，其卓越的帶兵能力與領導風範深獲各界肯定。

樂天球團表示，他從球員時期至今始終效力於本隊，對球隊運作、球員特性及潛力有深入了解，並與選手建立深厚革命情感，將對強化團隊凝聚力與未來發展產生積極影響。

曾豪駒總教練則回應：「感謝球團的信任與肯定，再次接下帶領球隊這個任務是件不容易的決擇。因為我深信隊上擁有許多優秀且有潛力的選手，我們會一起並肩作戰，延續團隊凝聚的力量，在新球季全力以赴再次挑戰爭取最佳成績，來回報支持樂天桃猿的10號隊友。」

