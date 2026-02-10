快訊／經濟部傳今找國產車廠、公會「喝咖啡」 美製車零關稅今日敲定？

財經中心／李宜樺報導

經濟部傳出召開國產車會議，市場揣測美製車關稅政策恐將出現重大變動。（圖／翻攝經濟部粉專）

美製車零關稅時代真的要來了嗎？今日（10日）汽車產業圈傳出震撼彈，經濟部長龔明鑫傳將於下午緊急邀集國內各大車廠與車輛公會「喝咖啡」。消息一出，車友圈瞬間炸鍋，外界揣測此舉正是為了美製車零關稅進行最後的沙盤推演。若政策敲定，未來包含賓士、BMW多款熱銷休旅車以及特斯拉，身價都有望迎來大洗牌。

這些豪車身價恐崩跌一成

目前進口車關稅維持在17.5%，如果歸零，最直接受惠的將是美製車款。盤點台灣市場，這份清單名單極其驚人，除了電動車龍頭特斯拉的Model 3之外，台灣人最愛的雙B豪華休旅車，如賓士GLE、GLS，以及BMW的X3至X7系列，大多產自美國工廠。此外，硬漢代表Jeep、Ford Mustang，甚至是奶爸神車Toyota Sienna，都有望獲得近一成的降價空間。

國產車恐面臨滅村式屠殺

零關稅這把雙面刃，也讓國內組裝廠如臨大敵。業界憂心，一旦美製車價格下修，將嚴重擠壓到現有國產車的生存空間。下午這場會議，與其說是商討降價，不如說是政府與業者之間的「生存保衛戰」。在台美貿易與本土產業競爭的夾縫中，這波「零關稅風暴」如何收尾，全台灣的消費者都在關注。

