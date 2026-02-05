快訊／經濟部年終記者會 人均GDP衝破「這數字」

財經中心／廖珪如報導

經濟部今（5）日舉行年終記者會，部長龔明鑫雖然感冒帶著點小鼻音，但難掩喜悅宣布，今年很多好消息，ICT產業帶台灣領頭衝，而關稅也談到15%不疊加比較好的狀況，台灣經濟終於可以轉守為攻。估計2026年人均GDP將突破4萬美元。

龔明鑫指出，對等關稅影響慢慢淡化，但地緣政治風險仍存，因此台灣經濟成長率因為AI需求沒有減緩。因此各方面都還會上修經濟預估。

