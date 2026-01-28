快訊／經濟部證實！ 黃仁勳來台前輝達這筆資金過關

財經中心／廖珪如報導

經濟部投資審議會於今（28）日召開第28次會議，會中計核准重大投資案。其中，外商來台投資案，分別是美商 NVIDIA CORPORATION獲准以新台幣33億元，購置台灣輝達經典股份有限公司增資股份，用於商辦大樓及綜合園區之土地取得與開發。（圖／輝達提供）

輝達執行長黃仁勳目前正在中國訪問，若行程順利，預計明天抵達台灣，並在訪台期間與北市府簽約輝達總部。而經濟部投資審議會於今（28）日召開第28次會議，會中計核准重大投資案。其中，外商來台投資案，分別是美商 NVIDIA CORPORATION獲准以新台幣33億元，購置台灣輝達經典股份有限公司增資股份，用於商辦大樓及綜合園區之土地取得與開發。

另一案為英商 STONEPEAK FORMOSA 4-3 HOLDINGS COMPANY LIMITED 以對海盛風電的債權，約新台幣15億4,141.5萬元，認購投資事業增資股份，用以支持海盛發電股份有限公司建置離岸風電案場。

