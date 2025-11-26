快訊／經長證實啟動撤銷程序 羅唯仁工研院院士恐不保？

財經中心／李宜樺報導

經濟部長龔明鑫證實，工研院已啟動研議撤銷羅唯仁院士資格流程。（圖／行政院提供）

台積電與前資深副總羅唯仁的爭議持續延燒！經濟部長龔明鑫今（26）日證實，針對羅唯仁仍具「工研院院士」身分一事，經濟部已啟動研議撤銷資格的流程。這意味著，除了面臨台積電提告，羅唯仁的學術與專業榮譽也可能因此不保。

工研院討論撤銷院士 經濟部已啟動程序



羅唯仁遭控在退休前「帶走台積電機密文件」，台積電日前正式提告，引發外界關注是否涉及《國安法》。龔明鑫今出席「第34屆台灣精品獎」受訪時坦言，工研院過去並無撤銷院士資格的機制，但經濟部已要求工研院研議相關程序，目前流程已正式啟動，意味此案可能成為首例。

龔明鑫：若涉國安 高檢署已展開調查



被問到羅唯仁可能違反《國安法》的可能性，龔明鑫表示，是否涉及國安層級的違法，目前已由高檢署主動啟動調查，經濟部將全力配合釐清，「至於他可能拿走什麼資料，要由台積電來說明，如果台積電需要協助，我們也會全力支持。」

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

