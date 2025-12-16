快訊／經長龔明鑫看明年：AI強勁！台積電產多少賣多少

財經中心／師瑞德報導

經濟部長龔明鑫今日表示，受惠AI強勁需求，對明年經濟前景持審慎樂觀態度，認為「產能即銷量」。針對美墨關稅議題，他澄清台灣ICT產業因調查未完或ITA保護而多獲豁免，影響可控；政府將全力為受衝擊的傳統產業爭取最佳關稅待遇。（圖／翻攝自TSMC官方YT）



經濟部長龔明鑫部長今日出席「2025大師論壇-詹姆斯.羅賓森」會後受訪時，針對外界關注的美國「232條款」關稅議題、AI產業浪潮對台灣經濟的帶動，以及墨西哥近期關稅政策的潛在衝擊作出深入回應。龔明鑫強調，受惠於AI強勁需求，他對明年的經濟前景抱持相對樂觀態度，並釐清台灣在美、墨關稅議題上並無重大系統性風險。

AI領軍衝刺 經濟展望優於預期

針對台灣未來的經濟展望，龔明鑫表達了比主計總處更為樂觀的看法。他回顧今年年中時，就因觀察到人工智慧（AI）發展是不可阻擋的全球趨勢，因而預言今年出口將有亮眼表現，後續的經濟數據也驗證了他的判斷。對於明年的經濟成長率，他認為AI強勁的需求動能將持續扮演關鍵驅動力。龔明鑫指出，當前AI市場已非需求端的問題，而是進入「供給決定銷售」的階段，意即台積電等台灣供應鏈能開出多少產能，市場就能吸納多少產品，基於此強勁支撐，他對明年經濟成長抱持審慎樂觀的期待。

釐清美關稅疑慮 積極爭取傳產最佳待遇

針對外界關注美國關稅，特別是所謂「232條款」是否存在漏洞的議題，龔明鑫對此予以澄清。他解釋，這並非所謂的漏洞，主因是台灣對美出口產品中，高達七成以上屬於資通訊（ICT）類別，目前美國針對ICT項目的232條款調查結果尚未完全出爐，因此現階段相關產品得以豁免。

然而，龔明鑫坦言，232條款對台灣的傳統產業及中小微企業確實造成衝擊。因此，政府未來的談判重點，將放在盡全力為這些受影響的傳統產業爭取調降關稅，對業者而言每一分錢都至關重要；至於台灣具備高度全球競爭力的ICT產業，則相對擁有較大的談判空間來爭取較佳待遇。

墨國關稅劍指中國轉運 台廠ICT主力不受影響

至於墨西哥近期調整關稅政策是否衝擊台灣供應鏈，龔明鑫表示影響相當輕微。他分析，墨西哥此波關稅調整主要是應美國要求，目的在於防堵中國產品透過墨西哥進行轉運，因此主要針對目標是中國項目。他強調，絕大多數的ICT項目都涵蓋在「資訊科技協定」（ITA）的免稅範圍內，墨西哥為了維持其境內伺服器組裝等產業發展，不會對關鍵零組件課稅而「自斷手腳」。雖然個別品項可能受到波及，但整體而言，台灣的大型主力廠商並未受到顯著影響。

