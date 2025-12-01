快訊／經4日艱困搜救 高雄市消防局尋獲玉山後四峰失聯登山客

（觀傳媒高屏新聞）【記者宋德威、陳佩琪／高雄報導】高雄市消防局於11月28日清晨2時54分接獲轉報，一行七人登山隊伍在鹿山往圓峰山屋途中，一名隊員脫隊失聯。消防局立即啟動山域事故應變機制，並會同玉山國家公園管理處、雲豹工作隊、保七總隊第六大隊、旗美山搜義消、阿志工團高山協作、樂山協會及內政部空勤總隊等單位，展開全面搜救。

歷經四天搜救，12月1日清晨6時許，山友於距離圓峰山屋約1.2公里處發現一民眾倒臥邊坡，並立即通報消防局。搜救人員於7時許抵達現場，與家屬確認為本案失聯者，並於10時39分後送至圓峰山屋安置，後續視天候狀況申請直升機吊掛下山。

此次搜救範圍涵蓋圓峰山屋、東小南山、玉山南峰至鹿山2.7K等區域，各梯次搜救人員在低溫、強風及視線不良等惡劣環境下，採取徒步搜尋、空拍機勘查、垂降及直升機空中協尋等方式，共投入三梯次40人次及直升機2架次。

高雄市消防局再次提醒，玉山山域地形險峻、氣候瞬息萬變，登山活動務必做好充分準備，切勿單獨登山，並避免參加網路臨時組團，以確保同行山友能力與彼此默契。每次出發前，應詳實規劃路線並定時向留守人報備，以提高面對突發狀況的應變能力，共同提升登山安全。

