快訊》綠台南市長人選出爐！陳亭妃擊退林俊憲 賴清德21日將牽她的手喊凍蒜

民進黨公布民調數據，根據中央黨部民調，陳亭妃62.3917%、林俊憲57.0485%；山水民調，陳亭妃58.2395%、林俊憲58.3703%；精湛民調，陳亭妃61.9360%、林俊憲59.0703%。 圖：民進黨提供

[Newtalk新聞] 民進黨本週執行高雄、台南、嘉義縣長初選民調，高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出、嘉義縣長則是立委蔡易餘出線。民進黨今（15）日公布台南市長初選結果，由立委陳亭妃勝出，總統賴清德的子弟兵、立委林俊憲無緣市長大位。陳將代表民進黨參選台南市長，並預計1月21日中執會後召開記者會提名。

民進黨本週執行初選區民調，台南市昨晚完成民調，參選人的代表今天上午10時30分赴黨中央見證開封民調。

民調結果約莫一個半小時出爐，最後由陳亭妃勝出，林俊憲落敗。民進黨預計21日召開記者會提名賴瑞隆參選高雄市長、蔡易餘參選嘉義縣長、陳亭妃參選台南市長。由於過往賴清德在提名記者會時都會與參選人有所互動，可預期屆時也會牽著陳亭妃的手一起高喊「凍蒜」。

廣告 廣告

民進黨公布民調數據，根據中央黨部民調，陳亭妃62.3917%、林俊憲57.0485%；山水民調，陳亭妃58.2395%、林俊憲58.3703%；精湛民調，陳亭妃61.9360%、林俊憲59.0703%。

根據三個執行單位結果平均，陳亭妃60.8557%、林俊憲58.1630%。

民進黨表示，秘書長徐國勇指派副秘書長何博文全程和兩位候選人代表一起開封，同時將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併給在場兩位候選人代表。過程完全公開、公正，公平，且全程錄影。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

1.25兆預算從來就不只對美軍購！他轟黃國昌：家裡沒電視嗎？去年就講過了！

批賴瑞隆靠派系資源勝出 白喬茵：高雄恐只有「地面市長」、沒有真正決策權