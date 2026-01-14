快訊/綠營內戰台南市壓軸登場！ 憲妃大戰今晚電話民調見真章

民進黨針對2026年縣市首長提名展開初選電話民調，嘉義縣、台南市、高雄市三個選區本週陸續執行民調程序。嘉義縣在昨晚成為第二個完成民調調查的選區，預計在今（14）日上午進行開封並公佈初選結果。萬眾矚目的台南市長「憲妃大戰」則將在今晚以壓軸之姿進行電話民調。

陳亭妃、林俊憲。（圖／林俊憲臉書）

民進黨在2026年選戰提名作業中，共有3個縣市需要進行初選程序。嘉義縣長初選參選者包括立委蔡易餘、議員黃榮利；台南市長初選參選者為立委陳亭妃、林俊憲；高雄市長初選參選者則有立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺四人角逐。

賴瑞隆出線民進黨高雄市長初選。（資料圖／中天新聞）

高雄市長初選民調結果已於13日出爐，由立委賴瑞隆取得最高支持度獲得提名資格。其他三位參與高雄市長初選的立委在結果公布後，均表達祝福之意並呼籲黨內團結。

民進黨中央今抽出台南市進行電話民調。（圖／民進黨）

民進黨中央今天上午公布抽選結果，確認當日執行的2026年直轄市長及縣市長提名初選民調選區為台南市，台南市長初選的民調作業將在今天晚間6時至10時30分由3家民調公司同步進行室內電話民調，達成問卷1200個有效樣本數後，隔天結果出爐。

