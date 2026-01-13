快訊／綠營縣市長初選激戰！嘉義縣今晚民調對決 台南「憲妃大戰」壓軸

記者盧素梅／台北報導

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調昨日起進行，繼高雄市昨晚進行初選民調後，民進黨今（13）日抽籤結果，今晚登場的是嘉義縣，參與民進黨嘉義縣長初選者包括立委蔡易餘、議員黃榮利，若民調順利完成樣本數，明天中午以前民調結果就會出爐。而台南市也將成為這次民調壓軸登場的一個縣市。

高雄、台南市長及嘉義縣長初選電話民調，於12日至17日進行。民進黨今天宣布，今日執行2026年直轄市長及縣市長提名初選民調，抽出的選區為嘉義縣。

廣告 廣告

根據民調辦法，黨中央今天上午抽籤，決定今天是哪個縣市民調，當晚6時至10時30分由3家民調公司同步進行室內電話民調，達成問卷1200個有效樣本數後，隔天中午前即公布結果，當天也會再抽籤決定下個民調縣市。

更多三立新聞網報導

台美關稅降至15%！台積電擴大投資成條件 柯文哲：不要搞得像美積電

賴清德期中考／2月上旬揭曉 北桃民進黨提名人選藏1活棋

賴清德期中考／民進黨傳統再現 5縣市律師連線出陣

國民黨縣市長選舉將大敗？吳子嘉預言「5縣市翻盤」：宜蘭、嘉義藍穩輸

