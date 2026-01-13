快訊／綠高雄市長民調初選結果出爐 賴瑞隆勝出！小差距擊退邱議瑩
民進黨高雄市長初選競爭激烈，民調昨（12日）晚進行，今結果出爐，由賴瑞隆以0.6%極小差距，擊退邱議瑩出線。
民進黨12日起開始執行2026年直轄市長及縣市長提名初選民調，昨抽出的選區為高雄市，當晚由3間民調公司進行電話民調，結果預計今早出爐。
民進黨4名選將分別為賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺及許智傑，今上午11時30分民進黨宣布民調結果，由賴瑞隆勝出，預計將對戰國民黨柯志恩。
民進黨發言人韓瑩說明，2026高雄市長初選民調，民調數字最高為賴瑞隆，提名程序將經由下週選對會提報中執會後通過。
